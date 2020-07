El asesinato de una docente en Santander que causó indignación

María Angélica Polanco Miranda, docente del colegio Santa Teresita, en Barrancabermeja, desapareció el viernes 17 de julio cuando le dijo a una de sus hijas que no se demoraba, que iba a realizar una diligencia y regresaba.

Pasaron las horas y la profesora barrameja nunca regresó. Sus familiares la reportaron como desaparecida.

El 21 de julio, las autoridades del Magdalena Medio reportaron la aparición de un cuerpo femenino en El Llanito. Según la información suministrada, este cadáver estaba en precarias condiciones, un estado alto de descomposición y sus heridas eran aterradoras.

A pesar de ello, la Policía no podía confirmar que se trataba de María Angélica, a primera vista no identificaba quién era.

En la noche del 21 de julio, Lina Ruíz, prima de María Angélica Polanco, publicó un video en sus redes sociales confirmando que ese cuerpo correspondía al de su familiar.

Con lágrimas y mucho dolor, Ruíz pidió respeto a las publicaciones que estaban realizando en las redes sociales en el que aparecía sin restricción el cadáver de su familiar. Pues las imágenes se tornaban sensacionalistas y amarillistas.

“Sí es mi prima la persona que encontraron en el Llanito, está muerta, nos duele , es impresionante que estén publicando sus fotos muerta, nos duele mucho, no puedo con el morbo de las personas, ni siquiera nosotros pudimos verla, queremos recordarla sonriendo, recordarla de la mejor manera, si tienen un poco de pudor, no sigan compartiendo esas fotos, es confirmado, es ella, pero no nos hagan doler más de lo que nos duele, gracias a Dios está en el cielo, tengan respeto por el dolor de su familia”, dice Lina en medio de lágrimas.

María Angélica tenía 38 años de edad y dejó a un bebé de seis meses, tres y once años.

Aún se desconoce quién pudo cometer este atroz asesinato que causó conmoción en Santander.