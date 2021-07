El duro relato de Isabella Linares, una víctima de abuso sexual en Ibagué

Una fiscal especializada de Bogotá asumió la investigación por el caso de Isabella Linares, cuyo proceso permaneció tres años sin avances en la Fiscalía Seccional de Tolima. Nunca se llamó a los cuatro hombres señalados de ser los presuntos abusadores sexuales de la joven, pese a las denuncias y evidencias que se tienen en contra de ellos.

Isabella Linares, víctima de abuso sexual, manifestó en Sigue La W que “eso sucedió en el 2017. Me fui con unos amigos a tomar a un lugar de la ciudad, estaba prendida y salí a la Plaza de Bolívar. Me encontré con una persona a la que yo conocía y mantenía relaciones sexuales consensuadas, entonces digamos que le tenía confianza”.

Narró que “seguimos tomando, luego nos fuimos al skatepark y ya se fueron otras personas. Después nos fuimos a la casa de un amigo de él y ya de ahí no me acuerdo de nada. Me desperté como a las 3 de la tarde y me dijeron que había hecho un show terrible”.

“Ese día yo tenía un vestido y cuando desperté, lo encontré arriba y tenía una palmada en la pierna izquierda, en ese momento me alarmé. Le pedí un celular a Nicolás Lozada y me tomé las fotos y me las envié por Messenger”, relató.

También señaló que los hombres “se empezaron a mandar fotos entre ellos con mis senos, de mi cuerpo, de todo. Me enteré por medio de otra persona que me citó 10 días después”.

Explicó que “me tomé el tiempo y la disposición de ayudar a la investigación en el CTI. Yo me fui con las fotos impresas para mostrarles lo que me pasó”.

Por su parte, Augusto Ocampo, abogado de Isabella, expresó que “ya suscribimos el poder y radicamos un memorial en la Fiscalía, solicitando cómo ha avanzado este caso. Hasta el momento no he recibido la confirmación de la solicitud”.

Recalcó que “subir una foto o video donde se ven las partes íntimas, es una conducta punible que aparece en la legislación colombiana”.

Además, enfatizó que “nos han dicho que uno de los involucrados tiene un papá que es fiscal o tiene algún tipo de índole político, pero esto no se ha podido confirmar”.