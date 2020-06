El duro relato de la esposa de ganadero que murió en una operación del Gaula

Juan Pablo Castillo, un ganadero santandereano de 49 años, vivía en Bucaramanga y tenía dos hijos de 6 y 14 años. Fue secuestrado el pasado 28 de febrero por personas desconocidas en su finca en San Martín, Cesar.

Luego de casi cuatro meses, se iba a lograr su liberación pagando su rescate por parte de sus familiares. Sin embargo, este proceso se vio truncado luego de que el Gaula ejecutara un operativo en Cesar para su libertad, donde murió por varios disparos realizados entre los captores y las autoridades.

Lo curioso de esta historia es la versión de su esposa, Sandra Ruiz, quien resaltó que antes del operativo del Gaula ya se había pactado con los captores de que el miércoles 17 de junio se iba a pagar el rescate de Juan Pablo Castillo y las autoridades tenían todo el conocimiento de esta entrega.

Es decir, el Gaula no estaba autorizado para realizar este operativo que acabó con la vida del santandereano.

Con lágrimas, los familiares de Castillo relataron que las autoridades no supieron actuar al rescatarlo.

"Yo quiero que me explique el capitán Galindo qué fue lo que pasó, por qué hubo un procedimiento de estos. Fue malo eso de meterse a la finca del hermano de Juan Pablo, fue raro, no supieron hacer las cosas bien. Si no se hubiera hecho este operativo, él estaría acá. Que nos expliquen lo que pasó, ahora hay un enredo, no dijeron nada, ellos hicieron las cosas sin nuestra autorización", reclama.

Los familiares aseguraron que no entienden qué sucedió y que incluso se originó la captura de nueve personas que, al parecer, no hacían parte de este secuestro.

"Yo tenía unas quimioterapias pendientes, mis cuñados hablaron con los captores y ellos se encargaron de eso. Yo no ordené nada, el Gaula entró al operativo, se adelantaron y me lo mataron", rompe en lágrimas la esposa.

Los parientes indicaron que en este operativo la única persona que murió fue el ganadero. Sin embargo, Castillo no fue el único que fue secuestrado de su familia, pues cinco hermanos y su abuelo habían sido plagiados en ocasiones anteriores.

Las autoridades han indicado que este secuestro se le atribuye a la delincuencia común.

Por su parte, la Policía del Magdalena Medio explicó que esto no habría sido un operativo de rescate sino que los uniformados estaban en puestos de observación, por lo que se estaba realizando inteligencia en la que identificaron a estas personas y se atacó con armas de fuego.

Cerca de 2.500 millones de pesos estaban pidiendo para la liberación de Juan Pablo Castillo.