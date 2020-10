En Colombia no hay institución o área que no haya caído en la corrupción: Juan Gossaín

La ciudad de Montería se prepara para la quinta versión de ‘Un río de libros’, la feria de lectura de Montería que se realizará este año de manera virtual debido a la pandemia.

En esta ocasión, la feria se realizará en honor a la obra del escritor cordobés Manuel Zapata Olivella, y, contará con la participación del escritor y periodista Juan Gossaín.

En diálogo con La Hora del Regreso, Gossaín compartió que: “me tiene muy emocionado que le estén dedicando tanto tiempo y lucha a esta Feria de lectura”.

Por otro lado, el colombiano se refirió a las denuncias de corrupción en Córdoba que ha hecho a través de su libro ‘Que les den cárcel por casa’.

“La corrupción no se justifica con nada, lo que tenemos que hacer es admitir las cosas. Cuando hay un caso de corrupción en Córdoba me hiere profundamente el alma (…) los colombianos tienen que entender que esto es cuestión de todos, no hay que esconderla porque así no se corrige”, explicó.

Además agregó que los ciudadanos son corresponsables de la corrupción: “nosotros somos los encargados de votar por los corruptos, tenemos que admitir nuestra culpa. La justicia es culpable porque se deja sobornar”.

Gossaín también habló sobre el papel que juegan los periodistas y los medios de comunicación en la corrupción: “en Colombia no hay institución o aérea que no haya caído en la corrupción por acción o por omisión, por apoyar o por no denunciar. La prensa ha incurrido en varias fallas en relación con la corrupción”.

Por último, hizo énfasis en que “la corrupción es el peor virus que le ha caído encima a Colombia”.