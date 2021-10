En el olvido el secuestro del santandereano Víctor Julio Rodríguez

El pasado 21 de julio personas desconocidas se llevaron forzadamente a Víctor Julio Rodríguez, quien es comerciante, transportador, de estrato tres y que tenía un lote en Santa Cruz de la Loma en Matanza.

Ya pasaron tres meses, y las autoridades aseguraron que posiblemente este plagio se dio por delincuencia común.

Víctor nunca recibió amenazas de muerte y su esposa, Vilma Ochoa, dijo que siempre era colaborador con la comunidad.

Este hombre de 64 años está desaparecido y con lágrimas, su esposa le contó a la W que este caso fue llevado a la Cruz Roja internacional, Defensoría del pueblo, y piden ayuda humanitaria para que no atenten contra su vida.

“No sabemos nada, ya la llamamos, me dicen que ahí están, la gente no colabora, perdimos contacto con él, no tenemos prueba de supervivencia, le pido a la gente que, por favor, hablen, que se compadezcan, ya pedimos ayuda, no sabemos qué hacer, no tenemos plata, somos del común, no tenemos problemas con nadie, no encontramos explicación del secuestro”.