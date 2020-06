En El Retén, Magdalena desafían al coronavirus con ‘corrida de toros’

Más de 50 personas se dieron cita a una improvisada ‘corraleja’, que al son de porro y fandango celebraban, sin ningún escrúpulo, las fiestas de San Juan Bautista patrono de la población, aun cuando la urgente petición es evitar aglomeraciones.

En esta oportunidad los protagonistas no fueron los animales más bravos de la región, sino jóvenes que disfrazados de toros y con cuernos en manos salían detrás de los apasionados de la tauromaquia, que no han comprendido que el COVID-19 no es un juego.

Le puede interesar: Desarticulan banda dedicada al hurto de motocicletas en patios de Santa Marta

No hizo falta nada para que los reteneros, bajo el supuesto de “no perder la tradición”, dieran riendas sueltas a su imaginación y desafiaran por horas a un enemigo que no se deja capotear.

Los aplausos por las hazañas en el ruedo y los silbidos ante la persecución del “toro”, ambientaron la indisciplina social del municipio que a la fecha reporta 2 casos del brote, pero parece que esto no es de importar.

Y aunque este es un sector de alta producción bananera y de palma africana, por lo que la entrada y salida de foráneos es constante y que cualquiera puede portar el virus, denota que no es un detalle que le tengan mucho cuidado.

José Serrano, alcalde municipal, manifestó su preocupación con lo sucedido, pues, este es el segundo acto de aglomeración que organizan en El Retén y que pone en riesgo la salud y el orden público, el fin de semana las autoridades desmontaron 4 peleas de gallos que se gestaron de forma clandestina.

“Hemos sido muy claros con las personas y no vamos a tolerar la mala conducta de los habitantes del municipio. Vamos a ser insistentes y persistentes en nuestra labor de prevenir a toda costa la propagación del COVID-19 en El Retén. Hemos podido desarmar cuatro galleras en diferentes sectores rurales. Hemos logrado decomisar bebidas alcohólicas, equipos de sonido, sillas, mesas”, precisó Serrano.

Le puede interesar: Autoridades investigan trágica muerte de tres menores de edad en el Magdalena

No se conoce el proceder del mandatario sobre esta situación, lo que sí precisó es que se redoblará la vigilancia en toda el área municipal.

El Alcalde solo espera que aquellos que gritaban “no podemos dejar perder la tradición”, no sean los que más adelante se conviertan en transmisores del virus.