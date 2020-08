En líos jurídicos alcalde de Cotorra por presuntamente incurrir en doble militancia

En líos jurídicos se encuentra el alcalde del municipio de Cotorra (Córdoba), Guillermo Llorente, tras la demanda que pesa en su contra por presuntamente incurrir en doble militancia.

El mandatario fue elegido en las elecciones regionales del mes de octubre de 2019, con el aval de los partidos Conservador y Cambio Radical. Sin embargo, en la demanda se aportan pruebas como un certificado del Partido Liberal en el que se establece que aún milita en esa colectividad.

“Encontramos que él al momento de inscribirse y hacerse elegir como alcalde de ese municipio, no solamente se encontraba activo en las bases de datos del Partido Liberal, sino que efectivamente fue elegido por otro partido, lo cual a la luz de la ley constituiría una doble militancia”, expresó el abogado Hollman Ibáñez, de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, que lleva el proceso en contra del alcalde Guillermo Llorente.

Al tiempo precisó que “aquí tenemos dos situaciones jurídicas, una es la doble militancia como tal, la cual creemos que sea suficientemente probada con la certificación de Partido Liberal; pero también nos encontramos un eventual fraude procesal o algún tipo de falsedad en la medida que hizo allegar al proceso una certificación que no es original, desconoce el Partido Liberal Colombiano, que los técnicos peritos nos han dicho que eso es un montaje sobre un documento, todo con el ánimo de engañar a la administración de justicia”.

El alcalde por su parte, señala que la acción jurídica obedecería a intereses políticos de sus contradictores, y que él tendría soportes con los que demostraría que desde marzo del año 2018, había manifestado su retiro del Partido Liberal.

“El Partido Liberal nunca me respondió, pero no es óbice para que yo quede afiliado al Partido, y lo dijo el Consejo Nacional Electoral, de que con solo manifestarle al partido político que ya no quería pertenecer más a sus filas, eso daba pie a uno retirarse del partido. Sin embargo, yo tengo mis soportes en los que se le envió al correo electrónico, tanto al directorio departamental, al doctor Rada, como al partido a nivel nacional”, sostuvo el alcalde.

“La candidata a la cual yo le gané en el municipio, era avalada por el Partido Liberal, obviamente el partido tiene sus intereses y le dan una certificación a la candidata en la que dicen que yo sí hago parte del partido. Eso lo determinarán los estrados judiciales, pero sí tengo la conciencia tranquila de que yo me retiré del partido, tengo las pruebas, creería yo de que el partido obra mostrando su interés y tiene que ser así, tiene que defender a su candidata y pensaría yo que los magistrados deben tener en cuenta los intereses directos que tiene el partido”, agregó el alcalde.

Pese a lo establecido por el alcalde, el Partido Liberal, a través de certificaciones establece que el mandatario estaría afiliado a la colectividad roja desde el 30 de junio del año 2011.

De prosperar la demanda en contra del alcalde de Cotorra, el municipio podría ser sometido a un proceso de elecciones atípica, teniendo en cuenta que una falta como la doble militancia figura dentro de las causales de anulación electoral.