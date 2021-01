Gobierno pide al ELN entregar a concejal secuestrado en Argelia, Cauca

Desde el municipio de Argelia, Cauca, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que devuelva cuanto antes al concejal Fermiliano Meneses Hoyos.



Fermiliano Meneses, concejal de Argelia, Cauca.

El representante del Gobierno Nacional denunció que el frente José María Becerra privó de la libertad y al parecer asesinó al dirigente político del Partido Liberal. Asimismo, rechazó que este grupo armado siga efectuando estos actos.

“La voluntad de paz se expresa con hechos concretos en Colombia, no con discursos desde Cuba (…) Bajo estas reiteradas acciones delincuenciales es impensable un acercamiento con ese grupo criminal”.

El funcionario también se refirió a eventuales contactos con el grupo armado, “no hay ni habrá contactos con el Gobierno hasta cuando dejen libres a todos los secuestrados, dejen de secuestrar y cesen las acciones violentas”.

Ceballos insistió en que el ELN dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander.

“Mientras no cumpla con las condiciones de liberar los secuestrados y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos. Actualmente no hay nadie autorizado por el Gobierno Nacional para establecer contactos con ese grupo guerrillero”, agregó.

Es de recordar que el concejal Fermiliano Meneses desapareció cuando salió a verificar la situación de su comunidad luego de fuertes combates entre disidencias de las Farc, estructura Carlos Patiño, y el ELN.

Recompensa

Su paradero es desconocido y sus familiares guardan la esperanza de que esté con vida, aunque la Gobernación del Cauca ofreció una recompensa de $5.000.000 para apoyar en la búsqueda y recuperación del cuerpo.