Grabación transportador pirata: policías se ganan hasta 1 millón cobrando 'la liga'

A causa de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus, está prohibido el viaje intermunicipal terrestre que esté por fuera de las 45 excepciones previamente establecidas.

Quienes deseen viajar de manera legal deben documentar debidamente su excepción y presentar su caso a la compañía transportadora. Así podrán hacer parte de un viaje a su destino en un “bus humanitario”.

Sigue La W conoció que de manera ilegal se están haciendo viajes de transporte pirata en los que estarían cobrando alrededor de $250.000 por persona. Según un conductor, no hay ningún riesgo para los pasajeros ya que los policías “van directamente por la liga. No nos ponemos en contra de los policías, nosotros les damos sus 200 sus 100”.

Además, el conductor contó que se les va casi “un millón de pesos en retenes” y normalmente suelen estar dos minutos con cada policía. Sin embargo, en algunas ocasiones los retienen cuando el agente quiere más dinero.“Relájese porque si anda con el negativismo puede pasar, así se lo digo, a veces sí nos han parado el carro y nos han retenido por 10 o 15 minutos, pero es haciendo arreglos”.

“Esto se está calentando más para acá en el sentido de que va a llegar un punto donde van a cerrar Barranquilla, Santa Marta, todas estas zonas, y no van a dejar entrar carro”, puntualizó el conductor.

Finalmente, explicó que salen muchos buses en simultaneo y en cada uno meten entre 30 y 25 personas.

Estos son los audios registrados por Sigue La W:

"La verdad nosotros, el pasaje tiene un costo se lo dejo en 250 por persona, y pues la verdad en la vía no tenemos problema, porque nosotros ya tenemos más de mes y medio de estar trabajando por esa vía, ya sabemos cómo es todo el movimiento, cómo es todo con los policías, no vamos a tener problemas que nos van a devolver que nos van a parar, porque para qué le digo que vamos a tener problemas si yo todos los días saco carro, todos los días y no tengo inconveniente".

"Nooo así como le digo, la Policía si para el carro nunca habla con ustedes, el tema ahí ellos siempre van a hablar es con los choferes, con más nadie, y si el policía para el carro ya sabe por dónde va, él va es por ‘la liga’, así de sencillo, y usted sabe cuál es la liga así como le estuve comentando, en transporte botamos más de 1 millón de pesos dándolo en los retenes, ¿por qué? Porque es así, entonces nosotros qué facilidad le brindamos a los pasajeros, que no tienen que estar haciendo vueltas que para sacar con una carta, que el permiso que esto, prácticamente le brindamos la facilidad de viajar solamente con la cédula y le puedo demostrar que el carro sí sale, que llega, ¿sí me entiende?"

"Sí, sí, ustedes solamente van a llegar con su cédula, con sus maletas, cuando ya estén embarcadas en el carro ya tienen que llevar sus guantes su comida, y cuando estén embarcados los van a llamar por lista van y pagan su pasaje y el carro sale normal, ya ahí como sale a las 7 de la noche, ya ahí no van a tener ningún inconveniente, así como les dije".

"No, o sea, cómo le explico, a ver… usted sabe que el policía siempre hay retenes y ese policía si para el carro, él no se va a meter con el pasajero, ya él sabe por lo que va, sale el del carro y le da sus 200, nos gastamos 1 millón de pesos más de 1 millón, a veces no nos gastamos nada porque está lloviendo y no están haciendo retén. Pero, así como le digo nosotros por ese lado no tenemos problema porque ya los policías ya conocen cuáles son los buses que viajan y cuáles son los buses que van por primera vez".

"Ya exactamente o sea el policía nunca va a ir porque va a inmovilizar el carro, pa’ qué se va a poner a inmovilizar el carro si esos manes ahí en el retén como le dije, de retén en retén se hacen hasta más de 1 millón de pesos parando carros porque van servicios especiales, van varios buses, no solo solamente va un solo bus, ellos saben que no van a ganar nada parando un carro".

"La vía que yo le tengo miedo pa’ eso, miedo, miedo, miedo, es la de Medellín, Montería, esa es la vía, esa vía yo no la toco pa´nada, ese carro yo lo dejo es puro servicio especial, por qué, porque ahí la policía de esa vía, no come de nada, usted sabe que esos de Medellín jumm, esos no comen de nada, ya apenas que usted salga de Bogotá ahí lo que se va a tropezar es policía costeño y policía cachaco, y usted sabe que el policía costeño es el policía más corrupto que hay".

"No va a tener ningún inconveniente, como le digo, o sea, confíe en mí, no estoy yo solo en esto, ahí usted va a llegar y no va a salir un solo bus, va a salir un bus para Valledupar, va a salir uno pa´ Maicao, va a salir de Barranquilla, va a salir de Santa Marta, ¿sí me entiende?"

"Y con esos buses que son de las empresas de terminal, esos se demoran mucho porque toca con un permiso.

Noo, eso ahí si para botarle un pasaje a usted se tiene que demorar hasta 15, 20 días, pero esos pasajeros que vienen ahí ya apartaron el cupo hace 1 mes atrás, sí me entiende? Tiene que apartarlo como 1 mes antes y eso tiene que estar llamando todos los días porque si se descuida, jum se lo vuelan…"

"Salimos a las siete de la noche pero a las cinco ya el pasajero ya está llegando embarcando sus maletas porque a esa hora no, o sea, tras que la vía está sola si nos conseguimos uno, dos o tres retenes es mucho, a veces no nos conseguimos ni uno a veces está lloviendo, a veces no está lloviendo pero… nosotros viajamos todos los días".

"Cogeremos Villeta, Guaduas, pasamos por Barrancabermeja, qué le digo, San Alberto, Aguachica, Bosconia, Aracataca, y ahí usted sabe que se viene la Y que coge pa´ Ciénaga y la que coge pa´ Santa Marta, pa´ Barranquilla y de Santa Marta dobla por esa Y pa´ allá… Esos manes ganan harta plata si uno convence al pasajero, eso es facilito, sagradamente ahí te llegan, no piden tanta explicación ya van a lo que van…"

"No tenga miedo, yo también pasé por eso yo estaba en Bogotá, no tenía trabajo, y a mí me pusieron a reunir personas para venirme sin pagar pasaje, y le dije listo, reuní el personal y me vine sin miedo y sin nada, no traía ni permiso ni nada y nos paró el primer retén y yo asusté y yo dije, normalito, y el del bus abrió la puerta, tome, listo cerró, y yo ahí ‘ya sé cómo es esto’ paró el que hizo el retén, abre la puertecita, tome su ´liguita´ cierra la puerta y el bus arranca, no duran ni 1 minuto ni 2 minutos hablando con policías".

"Lo único que le digo es que el carro es de 42 personas, qué pasa que nosotros siempre bregamos a meter 30 o 25 personas, listo si ustedes viven en su casa los ponemos sentaditos al lado".

"No, no, no, usted lleva su cédula y ya, muestra la cédula y más nada, relájese porque si anda con el negativismo puede pasar, así se lo digo, a veces sí nos han parado el carro listo nos han retenido por 10 o 15 minutos, pero es haciendo arreglos ya, que no quieren lo que uno les va a dar sino quieren más.

"No es suficiente con lo que le voy a dar, pero esos son los días que a ellos les va mal…"

"Yo llevo venezolanos, los monto y ellos arrancan porque ajá los pobres ellos a veces dicen ‘no qué vamos al terminal cada rato, no nos solucionan nada’ y ellos se montan a lo que Dios quiera y llegan a su destino bien... yo viajo todos los días, miércoles, jueves, viernes, los únicos días que no viajé son los domingos y los lunes festivos y eso por eso por eso dos y medio por pasaje, niños de cinco años pa´arriba pagan tiquete, ahí usted se va a encontrar con personas de cinco años los únicos que no pagan son los de tres".

"No nos ponemos en contra de los policías, nosotros les damos sus 200 sus 100, lo que nos, listo arrancamos, nosotros no podemos en contra porque ahí sí nos joden... En carros hasta 1 millón, 2 millones de pesos…"

"Aprovechen ahora por qué, porque esto se está calentando más para acá pa’ la Costa en el sentido de que va a llegar un punto donde van a cerrar Barranquilla, Santa Marta, todas estas zonas, y no van a dejar entrar carro, si no aprovechan ahora la cosa se va les va a poner más pesada están aumentando los casos… que los buses ahora es que estamos viajando bacano, relajado, no nos molestan para nada, llegan a su destino, pero como les dije va a llegar el punto donde va a pasar eso, ya…"