Grupos armados asesinaron a otro excombatiente en el sur del Cauca

Ruber Erney Dorado, ciudadano que se encontraba en proceso de reincorporación fue interceptado por hombres fuertemente armados que le cegaron la vida con varios disparos.



El hecho se presentó en el corregimiento Olaya, jurisdicción del municipio de Balboa, sur del Cauca.



La comunidad cercana al sector denunció que el grupo armado que perpetró el crimen no permitió a los familiares acercarse al cuerpo de la víctima.



Al respecto, el presidente de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Idepaz, Camilo González Posso, aseveró que la situación es preocupante porque los grupos residuales que hacen presencia en esa zona han amenazado a los reincorporados.

También señaló que, no hay garantías en los territorios donde se encuentran los excombatientes. “La cifra cercana a los 300 excombatientes que han sido asesinados indica que no hay ninguna garantía. Es una cifra de horror, lo que está sucediendo es una masacre continuada”.



Por su parte, el partido Comunes mencionó que, “Despedimos a Ruber Erney Dorado, firmante de paz asesinado en Cauca este fin de semana. No son cifras, no es una estadística, son sueños y esperanzas que se apagan junto a su vida y el dolor de su familia”.



La reciente víctima era integrante de una cooperativa del municipio de El Bordo Patía.



En la zona del municipio de Balboa donde fue asesinado Ruber Erney Dorado, la Defensoría del Pueblo había lanzado la alerta temprana número 047 del 2020, que señalaba un riesgo latente para los firmantes del acuerdo y sus familias en la región.



De acuerdo con Indepaz, con el asesinato de Ruber Erney Dorado son 39 los firmantes del acuerdo de paz asesinados en el 2021 y el número 288 desde la firma del acuerdo.

En la zona hacen presencia las disidencias de las Farc.