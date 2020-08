Guardias de cárceles que están enfermos no se reemplazan por falta de personal

A la fecha se registran 15 funcionarios y 91 internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga contagiados de la pandemia; además , dos guardianes en la Palogordo, de los cuales uno murió por no superar el COVID-19.

Entre tanto, también se registran nueve casos en la cárcel de mujeres de la capital de Santander, en este centro de reclusión lo que preocupa es que, hay niños que viven con sus madres y ellos también podrían contagiarse.

Hernándo Mantilla, abogado penalista, indicó que no hay medidas de bioserugidad en los centros carcelarios.

"No hay medidas de bioseguridad en relacion a los guardias, llegan a trabajar enfermos, no les permiten ausentarse del trabajo, por que según dicen, no hay quién los reemplace", dijo el abogado.

Los reclusos piden al Inpec y demás autoridades, que mejoren los protocolos de bioseguridad para que el contagio no se siga registrando al interior de las cárceles de Santander.