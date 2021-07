Incendio en Buritaca fue liquidado y deja pérdidas millonarias para el comercio

Después de una hora de maniobras por unidades de la Defensa Civil y pobladores de Buritaca, el incendio fue controlado dejando 3 locales comerciales afectados de manera directa y otros con daños menores.

En los sitios consumidos por las llamas funcionaban hostales y restaurantes que se venían recuperando económicamente desde septiembre cuando se abrieron los balnearios de playa en la ciudad.

Jorge Lizarazo, jefe de la Oficina de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), confirma que el incendio estructural solo deja pérdidas materiales, las cuales serán cuantificadas en las próximas horas. Por fortuna, las 400 personas que estaban disfrutando de actividades deportivas en el sitio resultaron ilesas.

Respuesta más oportuna

Alex Pinzón, líder de la Troncal del Caribe, indica que los gobiernos central y departamental están en mora con la creación de una estación bomberil que responda a eventos como estos y atienda de manera permanente y oportuna otras emergencias que presentan, como inundaciones y deslizamientos.

"No tenemos un equipo de Bomberos cerca, y de la ciudad hasta este corregimiento hay una hora de camino. Nos hemos reunido con secretarios de la alcaldía pero no dan soluciones, no hay ninguna respuesta, por lo que tomaremos medidas jurídicas", señaló Pinzón.

Los organismos de socorro mantienen la hipótesis que el incendio se produjo por la quema descontrolada de pólvora.