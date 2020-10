"Le faltan pantalones al presidente para dar la cara", Hermes Pete, líder de la minga

Líderes de la minga indígena del suroccidente advierten que su intención de llegar a la ciudad de Bogotá, ya no gira entorno al diálogo con el presidente Iván Duque, sino a sentar su voz de protesta contra el Gobierno Nacional en la capital del país.

"Le faltan pantalones al presidente para dar la cara, la minga ha dicho que ya no nos interesa si habla o no habla, es problema del presidente porque en Bogotá vamos a posicionar la minga y decirle al mundo que en este país no tenemos Gobierno", señaló Ermer Pete, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La movilización de la minga desde Cali hacia la capital del país, prevista para este miércoles, fue reprogramada para el jueves 15 de octubre.

Representantes del movimiento indígena descartaron bloqueos en la vía Panamericana.

A esta hora los participantes de la minga marchan desde el Coliseo del Pueblo hacia el centro administrativo municipal CAM de Cali, donde realizarán un acto simbólico.