Líder social en el occidente de Boyacá pide protección por amenazas y agresiones

La vicepresidenta del Comité de Guaqueros y líder social en Muzo (Boyacá), Gladis Florián, asegura que a los siete años comenzó en la guaquería, con el tiempo le gustó las causas sociales y ahora trabaja con la parroquia, sin embargo está actividades le han generado amenazas y hasta agresiones físicas.



Dice que la guaquería es una actividad ancestral de más de 500 años, descendientes de los indios Muzo. “Nosotros trabajamos con lona, pala y un plato, esas son nuestras armas para llevar alimento a nuestras casas”.



Doña Gladis cuenta que con la llegada de las multinacionales a sus territorios se percibe estigmatización a los habitantes, se está viviendo una situación de hambre, en medio de la pandemia. “Soy una líder social y esto no se había vivido”.



En diciembre del año 2020, en el occidente se registraron fuertes protestas por parte de los guaqueros que exigían se les permitiera hacer uso de los estériles.



Según Florián, en 2021 les entregaron los estériles (tierra sobrante que sale los cortes” y se está repartiendo para las comunidades e hicieron un centro de acopio.

Le puede interesar: Boyacá: Degeneración cardiaca, la causa de muerte de la osa andina Pensilvania



“Ahora que lo tenemos, nos quieren sacar al comité, a los raizales nos hacen amenazas, memes dónde incitan al pueblo que me tire y la gente no le ha hecho caso”, narra.



Agrega: “Son cuatro personas, tengo entendido, que son pagos por personas que quieren el poder del corral y de personas que vienen de afuera”.



Denuncia que hace cuatro meses, un ex aspirante al concejo del municipio le pegó un puño partiéndole el tabique.

(…) Voy a tocar las puertas de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo porque esto no se puede quedar impune”, dijo