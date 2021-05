"Lo que está pasando en Cali debe ser una alarma para todos": Alejandro Eder

El desabastecimiento, alza de precios en la comida disponible, peajes ilegales e inseguridad ha hecho que la situación de Cali sea insostenible. Afirmó estar de acuerdo con la protesta pacífica al considerar que proponer una reforma tributaria fue un error por parte del gobierno. Sin embargo, reiteró que los bloqueos, los desmanes hechos por los violentos afecta gravemente a la comunidad caleña y especialmente, a las personas que viven en la pobreza. Advirtió que aun cuando se logre un consenso entre las partes, la ciudad de Cali se enfrentará a una situación muy compleja para reconstruir la ciudad.

Con preocupación, mencionó la "inacción" de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Le hizo un llamado para permitir que la fuerza pública opere y reiteró la importancia de que el alcalde lidere una estrategia para desbloquear a la ciudad. Así mismo, criticó la postura del presidente Iván Duque de descartar una visita a Cali, pero después viajar a la ciudad en la madrugada "como si fuera una zona de guerra".

Advirtió que la situación actual del país no está bien vista internacionalmente, lo que hará que menos empresas estén dispuestas a invertir en Colombia. Hizo un llamado al Gobierno Nacional y la Alcaldía para recuperar el control, orden y ley en la ciudad de Cali e hizo un llamado al país para no olvidar a Cali, "no nos dejen solos en medio de esto, necesitamos que, sobre todo, quienes apoyamos la protesta pacífica, le digamos a los violentos y a quienes están participando en las vías de hecho, que es suficiente".

Eder explicó que el norte del Cauca tiene aproximadamente 20 mil hectáreas de hoja de coca que producen 120 mil kilos de cocaína por año. Esto equivale aproximadamente a 1200 millones de dólares al año. Por lo anterior, afirmó que a quienes manejan el negocio del narcotráfico, "no les interesa una Cali fuerte, porque una Cali fuerte irradia desarrollo, irradia progreso económico. Una Cali fuerte puede articular al Norte del Cauca con muy buenas vías (...) se puede volver un mercado para que haya otros productos, que se puedan integrar a la sociedad de nuestro país".

Por otro lado, afirmó que cuando los violentos se infiltran en la marcha pacífica y la fuerza pública responde de manera desmedida, aumenta el rechazo y amedrentamiento de la fuerza pública. Eder resaltó que una gran cantidad de caleños no confían en la fuerza pública pero aun creen en el Ejército Nacional. Sin embargo, explicó que el Ejército no cuenta con entrenamiento de orden público, por lo que propuso "la creación de patrullas conjuntas, Policía, Ejército, CTI y adicionalmente, invitar a observadores de la OEA o de la ONU". Adicionalmente, reiteró la necesidad de levantar los bloqueos y retenes en Cali de manera urgente ya que deslegitima la protesta pacífica y afecta gravemente a la comunidad, pone en vilo la vida de pacientes de Covid y deja a muchas familias sin qué comer. Explicó que, durante el último año, la falta de liderazgo y despilfarro de recursos públicos como el dinero invertido en la feria virtual de Cali, ha afectado gravemente a la ciudad.

Reiteró la importancia de legalizar las drogas, no solo en Colombia sino en el resto del mundo ya que, según Eder, el narcotráfico es gran parte del problema. Así mismo, reafirmó la necesidad de un dialogo nacional real incluyente y concreto, con planes a futuro de la visión que queremos de Colombia.