Lo que no se sabe de la tragedia en Siloé, Cali

Por lo menos cinco jóvenes muertos en Siloé eran estudiantes del profesor Esenover Valencia, que les enseñó que el fútbol podría alejarlos de las balas en la comuna 20 de Cali, donde aún hay heridos y desaparecidos.

Valencia manifestó en Sigue La W que “Kevin Agudelo y Harold fueron víctimas de las irregularidades de las autoridades. Le pido a la autoridad pública y al Gobierno que moderen la forma en la que están haciendo las cosas. Los jóvenes están con pánico todo el tiempo”.

“En la velatón todo estaba normal, después de eso arremeten y se desató todo. Los vándalos están aprovechando para dañar la imagen de la protesta pacífica”, indicó.

Una madre explicó que estaba “en la velatón haciendo una oración y compartiendo con los jóvenes. Cuando terminamos empezó el tiroteo. Ellos llegaron de una manera agresiva a matarlos”.

“Esto muestra la desigualdad social que tenemos, el tema de los peajes son problemáticas que se ven, pero la gente de clase alta está siendo más favorecida y la clase baja más afectada”, señaló.

Por su parte, un joven dijo que “los del Esmad me confundieron con otros que venían corriendo, empezaron a disparar y me capturaron. Nos decían que nos iban a matar”.

Otro joven, también declaró que “vi cuando mi compañero Kevin se desplomó al suelo por una bala de la Policía. Cuando iba llegando a mi casa un proyectil me impacto, pero no me pasó nada”.

Finalmente, Javier Jaramillo, gerente de Expreso Palmira, enfatizó en que “se está convocando a un diálogo porque es claro que la protesta es legítima, pero la violencia y la intimidación con los trabajadores no puede hacer frente ante esta situación”.