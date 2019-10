Los polémicos hallazgos de la Contraloría en el PAE de Santa Marta

La apertura de una indagación preliminar por las obras del estadio de fútbol Sierra Nevada o la segunda fase de la mega biblioteca distrital no son las únicas que ha desarrollado la Contraloría General de la República en Santa Marta. También, en un informe de auditoría, el organismo de control detalla sendos hallazgos que, incluso, comprometen al programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo al documento de auditoría 078 y Auto 077 de 2019, en el componente del valor de la ración del complemento AM y almuerzo del Contrato 002-2018 del PAE Santa Marta se evidencia un rubro de $107 y $101 pesos respectivamente para el rubro "publicidad, visibilidad y socialización".

A cargo de ese ítem -que de acuerdo a la Contraloría se aparta de lo reglado en las normas técnicas- fueron pagados conceptos que no están de acuerdo al rubro, como: pagos de botellones de agua, escobas, traperos, cucharas, bolsas, uniformes para manipuladoras, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas, facturas de servicio a Electricaribe.

"Con lo anterior se corrobora que el valor establecido en el ítem publicidad, visibilidad y socialización, que incrementó el valor de las raciones alimentarias objeto del contrato de suministro bajo estudio, aparte de no estar contemplados en la normatividad legal y reglamentaria vigente para el PAE, se utilizaron para gastos contemplados en otros ítems del contrato, como administración, manipuladoras y materia prima", indica el documento de la CGR.

Por ello se determinó que se produjo un hallazgo con alcance fiscal por $460.899.738,00 y que conlleva presunta connotación disciplinaria.

Debilidades en planeación

La contraloría, sobre los ítems investigados, entre los que se encuentra también la construcción de centros de salud e instituciones educativas reseña que "se evidenciaron debilidades en la planeación de los procesos contractuales de la entidad, como también deficiencias en el monitoreo y seguimiento relacionados con ejecución y liquidación contractual y proyectos de inversión, lo que se sustenta en los hallazgos determinados en la auditoría".

"La CGR evidenció debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito de Santa Marta, al no ejercer de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos, de conformidad con la normatividad vigente en el país. De esta manera, la CGR detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad, que a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad (...) Por otro lado, la CGR evidenció deficiencias en la planeación que realiza la Alcaldía Distrital de sus procesos contractuales. Así las cosas, se estableció que los proyectos contratados por el Distrito no cumplen los plazos iniciales de ejecución, requiriendo prórrogas, suspensiones y adiciones para conseguir avanzar. De esta manera, la CGR evidenció que las obras no se entregan de manera oportuna para el disfrute por parte de la comunidad", detalla conclusión general la investigación.