Muere niño de 2 años tras un accidente de tránsito registrado en Montería

Las autoridades en la ciudad de Montería confirmaron la muerte de un menor de 2 años este 5 de julio. Esto luego de un accidente de tránsito registrado en horas de la tarde del domingo 4 de julio en el barrio Alfonso López de la capital cordobesa.

“Según las autoridades, la motocicleta donde transitaban el padre y sus tres hijos fue embestida por otro motociclista que, al parecer, invadió el carril en sentido contrario. El menor de dos años presentó trauma en la parte del tórax con fractura de costillas, hemorragia interna y trauma craneoencefálico. Las demás personas heridas, entre ellas dos menores de edad, se encuentran en observación en un centro asistencial”, se informó por parte de la Secretaría de Tránsito municipal en cabeza de Julio Lora Hernández.

El funcionario también sostuvo que “es un hecho triste que nos deja un incidente vial. A todos los actores de las vías hacemos un llamado a respetar las normas de tránsito, como a no transitar más de dos personas en motocicleta, a no exceder los límites de velocidad, acatar las señales de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol”.

Finalmente, indicó que estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.