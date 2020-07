“No hemos recibido orden de demolición de Aquarela”: Alcaldía de Cartagena

A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Cartagena volvió a pronunciarse frente a las recientes declaraciones del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien manifestó que la demolición del polémico edificio Aquarela es una obligación que tiene que cumplir el mandatario William Dau, por ser un riesgo para la ciudadanía.

La Alcaldía reiteró que actúa en cumplimiento del mandato constitucional sin evadir las decisiones que le correspondan, pero para poder hacerlo, debe tener la seguridad jurídica de que las órdenes provengan de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme.

“La Procuraduría ha iniciado unas acciones judiciales que se encuentran en curso, pero en ningún caso hemos recibido del Ministerio Público una orden de demolición del inmueble. Si es así, esperamos que nos envíen la resolución que así lo ordena”, aseguró la administración de la capital de Bolívar.

De igual forma, la Alcaldía le solicitó al procurador Fernando Carrillo, que, dentro de un análisis completo, revise si la solicitud de tumbar la edificación está amparada jurídicamente. “La responsabilidad, como consecuencia de la demolición, se la dejan exclusivamente al Distrito de Cartagena, ya que una orden verbal dada ante los medios de comunicación no tiene fuerza jurídica”, concluye el pronunciamiento.

Antes de que se emitiera este comunicado de prensa, William Dau expresó a través de La W, que está dispuesto a ejecutar la demolición de Aquarela siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos legales, con el propósito de evitar futuras demandas millonarias contra el Distrito.

“Yo desde la época de mi campaña he venido diciendo que sí estoy dispuesto a tumbar Aquarela, pero solo hasta donde la ley me lo permite. No puedo hacerlo si no está ordenado por un Juez de la República. No hay personas sancionadas por este caso, el día que la Procuraduría absuelva a los involucrados, toda la responsabilidad caerá sobre la Alcaldía y Cartagena está quebrada”, advirtió el mandatario.

