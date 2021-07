No puedo cerrar Cali porque Ospina no me deja: el polémico audio de Roldán

Durante el pasado fin de semana, se conoció la filtración en redes sociales de un audio en el que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hablaba con un supuesto familiar sobre los vehículos que ingresaron por el sur de Cali en la mañana del sábado 17 de julio, según se reportó en redes sociales.

De este modo, la gobernadora Roldán señaló que no pudo cerrar las fronteras de la ciudad porque el alcalde Jorge Iván Ospina no se lo permitió. Así lo expresó en el audio:

“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván (Ospina) no me deja, me toca cerrar es el departamento y esos son los indígenas que están llegando desde otros municipios. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba”.

Cabe señalar que varios buses escalera de comunidades indígenas ingresaron a la capital vallecaucana, presuntamente desde diferentes municipios como Candelaria, Jamundí, Bolívar, Florida, Buenaventura, entre otros. Así, ingresaron al Valle a pesar de la vigencia de un decreto que ordenó el cierre de fronteras del departamento desde el viernes.