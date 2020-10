Ofrecen recompensa para quien dé información del hurto de kits escolares en Tasajera

Los sueños e ilusiones de los niños de la comunidad indígena Chimila de Naara Kajmanta en Gaira, y del barrio Oásis en Santa Marta, fueron postergados por manos criminales que saquearon el camión en que la fundación ‘Diez’ transportaba los lápices y cuadernos.

Aunque por los hechos ocurridos en la Troncal del Caribe, perímetro entre Tasajera y Puebloviejo, existe una investigación de la Policía, Laura Osorio, representante de la organización sin ánimo de lucro, está ofreciendo una recompensa de hasta $1 millón de pesos para quien dé información del paradero de este material.

Por su parte, las autoridades no descartan que detrás de este hurto se esconda una red delincuencial dedicada a atacar a los vehículos que transitan por la vía a altas horas de la noche. No obstante, aún no se ha podido establecer si la banda está compuesta por personas residentes en la zona o si son foráneos que han colonizado la ruta para efectuar el ilícito.

“Hay un grupo de investigación en el área que se encuentra recolectando toda la información sobre las circunstancias de modo y lugar que ocurrieron los hechos. Igualmente, se están haciendo labores de vecindario con el fin de entrevistar posibles testigos que nos permitan identificar, ubicar y dar captura de los responsables”, explicó el coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

De acuerdo con los datos que suministró Osorio a las autoridades, solo se percataron de lo que estaba sucediendo en pleno viaje cuando un conductor de una motocicleta los alcanzó y les informó lo que ocurría en la parte de atrás del automotor. Por la seguridad de los ocupantes del camión, el conductor sugirió no detenerse dada la hora y las condiciones de lluvia.

Para la fundación ‘Diez’ este impase no será una razón para abandonar la obra la cual es su base misional, la educación. Ya se encuentran tocando puertas para reponer los kits perdidos.