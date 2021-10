Otra vez incumplieron con la entrega del acueducto para La Mesa y Anapoima

Una vez más se incumplió con la entrega del acueducto de Anapoima - La Mesa. En abril se había dicho que para terminarlo se requería de $37 mil millones y hoy la cifra ya ronda los $40 mil millones, y aún no hay fecha para culminar las obras.

En diálogo con Sigue La W, Wilson Flórez, diputado de Cundinamarca, afirmó que “somos un municipio muy cercano a Bogotá. Tenemos dos días de agua con ocho horas cada día en toda la semana. La promesa de los políticos hace 17 de inyectar 20 mil millones de pesos para hacer un acueducto de Bogotá hasta La Mesa, aun teniendo municipios aledaños con suministro de agua no se ha cumplido. El Gobernador de Cundinamarca nos dijo que el acueducto necesita 40 mil millones de pesos. La respuesta es que a medida que van escarbando van viendo lo que necesitan”.

“Encontramos que el presupuesto que pasaron había plata que no estaba sustentada”, así como la existencia de “licencias vencidas, obras en construcción sin el permiso debido de la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), improvisación en el incremento del valor del acueducto, cambios de diseños no informados y estudios previos que no se habían hecho como tocaban”, indicó Flórez.

En respuesta, Juan Eduardo Quintero, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, aseguró que el proyecto “se demoraría un año una vez tengamos esa adición. Esa certificación que entrega la Interventoría habla del avance contractual”, que dice que el avance físico del proyecto está al 99,98%, conocido de Sigue La W.

“Faltan 40 mil millones de pesos para terminar el proyecto. Esa adición la pide Findeter, el ejecutor de la obra. El avance de la obra está en un 48%. Es un proyecto que tiene 40 kilómetros de extensión, llevando agua desde Madrid hasta La Mesa, que es como de Bogotá hasta La Vega. De eso se han ejecutado 15.5 kilómetros. Se necesitan hacer unos concretos de anclajes por las presiones que tiene. Eso está respaldado por los presupuestos”, manifestó Quintero.

La idea es que el proyecto duplique “las horas a la semana de suministro de agua”. Los habitantes pasarán de tener ocho horas de agua durante dos días a la semana a “cuatro y cinco días a la semana con esas ocho horas de servicio”, según dijo el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca.

Por último, Javier Reyes, contralor Delegado para Vivienda y Saneamiento Básico, expresó “es difícil entender que hay un contrato ejecutado en un 99% y las obras están en un 48%. ¿Por qué faltaría un 52% adicional? ¿Por qué no se contemplaron esas obras?”. Además, añadió que la Contraloría tendrá respuesta en menos de 25 días.