Paula Andrea, la justicia que piden en Twitter por su muerte

Paula Andrea Martínez, de tan solo 24 años quien falleció en Bucaramanga el pasado 22 de febrero, se convirtió en tendencia hoy , 2 de marzo, en Twitter, debido a que su muerte aún sigue siendo un misterio, a pesar de que las autoridades como Fiscalía y Policía hablaran de un presunto suicidio.

el Hashtag #JusticiaPorPaulaAndrea fue tendencia por varias horas, ya que amigos, y allegados a la estudiante de medicina les parece extraño que Paula Andrea se haya quitado la vida el pasado 22 de febrero.

Su cuerpo apareció en un edificio en construcción de la Puerta del Sol en Bucaramanga.

"Ella es Paula Andrea Martínez, estudiante de la facultad de Medicina de la UNAB, quien fue hayada muerta en extrañas circunstancias en un edificación de la Puerta del Sol. ¡Ella, su familia, amigos y compañeros merecen JUSTICIA".

"¿Por qué la empresa de construcción prohíbe a sus trabajadores colaborar en la investigación de la muerte de Paula Andrea? Tenemos muchas dudas y pocas respuestas. #JusticiaporPaulaAndrea".

"Una de mis pasiones es la criminalistica y cuando se ve como quedo el cuerpo de Paula Andrea sobre el concreto apostaria a que no fue un suicidio, los que saben de suicidios por caida veran que es una posicion muy extraña para un evento de esa naturaleza. #JusticiaPorPaulaAndrea".

Oliden Riaño, director seccional de Fiscalías de Santander y el general Javier Martín, general de la Policía de Bucaramanga, han dicho en varias ocasiones que las investigaciones avanzan, pero que las primeras hipótesis es que la mujer se habría quitado la vida.

Los allegados a Paula indican que era una mujer que no tendría intenciones de suicidarse. Lo último que se supo de esta joven universitaria es que, el domingo 21 de febrero iba para su lugar de trabajo en el Hospital Universitario de Santander, HUS, sin embargo, se supo que tomó un servicio de transporte al hospital Psiquiátrico San Camilo, no obstante, no hubo registro de ingreso a este centro médico.

Horas después el cuerpo sin vida fue encontrado en una construcción de la Puerta del Sol.