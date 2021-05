Personal médico de Tuluá denuncia ser víctima de agresiones en puntos de bloqueos

Misión médica que se movilizaba en una ambulancia fue retenida por varios minutos en uno de los puntos de bloqueo en Tuluá.

La doctora del Hospital Dptal Tomás Uribe Uribe de Tuluá manifestó en W Fin de Semana que “mucho de nuestro personal asistencial han quedo retenidos por horas en los bloqueos. No nos oponemos al paro, no estamos en contra del paro, pero no es la forma”.

“Nos han detenido ambulancias y hemos sido víctimas de ataques con arma blanca. Requerimos que a nuestro hospital puedan llegar medicamentos porque si no, no podemos dar una buena atención”, indicó.

Le puede interesar:

Además, una auxiliar denuncia que cuando regresaba a su casa, amenazaron con quitarle su moto para quemarla y fue manoseada.

“Las autoridades tienen conocimiento del abuso sexual que se cometió con una enfermera. Estaba pasando el puente de Lechugas y fue manoseada e intimidada, por parte de personas que estaban en las manifestaciones. Para la auxiliar es importante su salud psicológica y la parte jurídica está pendiente de esta situación”, contó la doctora.