Policías diagnosticados con COVID-19 denuncian hacinamiento en Cauca

En el municipio de Timbiquí, Costa Pacífica del departamento del Cauca, policías que fueron diagnosticados como positivos en la prueba rápida de COVID-19 y aislados de manera preventiva denunciaron hacinamiento en el sitio donde fueron internados.

Le puede interesar: Confirman que dos policías fueron diagnosticados con coronavirus en Cauca

A través de un video difundido en las redes sociales, uno de los afectados dijo que el comandante de la Estación de Policía los envió a un alojamiento en el que no hay condiciones adecuadas para cumplir su cuarentena.

“Nosotros resultamos positivos en prueba rápida para COVID-19, pero en este alojamiento no cumplimos las mínimas normas de bioseguridad (…) No tenemos un médico que nos haya verificado, no hay lo necesario para nuestro cuidado y recuperación”.

El uniformado muestra una habitación en la que hay camarotes sin el distanciamiento necesario, lo que a su consideración vulnera sus derechos.

En Timbiquí, Cauca, policías que fueron diagnosticados con COVID-19 y aislados de manera preventiva. denunciaron hacinamiento en el sitio donde fueron internados. https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/PoFZSKtSd4 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 1, 2020

W Radio conoció que un intendente y dos patrulleros fueron aislados en este municipio con el fin de evitar un contagio masivo. Asimismo, se ordenó el aislamiento preventivo dentro de las instalaciones.

La Policía Nacional no se ha pronunciado hasta el momento sobre las denuncias.

Lea además: No insulté ni discriminé a los indígenas del Cauca: Juan Pulido

En las últimas horas también se confirmó que dos uniformados fueron diagnosticados con el virus y aislados en el municipio de Santander de Quilichao. Otros 11 permanecen en cuarentena, aunque la prueba dio resultado negativo.