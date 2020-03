Por temor de coronavirus, mujer fue amenazada tras llegar de España a El Tambo, Cauca

En el municipio de El Tambo, al occidente del Cauca, las autoridades hicieron un llamado a la calma, luego que una mujer que llegó recientemente de España fuera amenazada de muerte por supuestamente portar el coronavirus.

Desde el hospital de ese poblado se confirmó que se trata de una ciudadana del sector conocido como Ojo de Agua, quien ya recibió una visita médica en la que se estableció que no registra síntomas.

Lea además: Por crecimiento de Covid-19, declaran calamidad pública en Cauca

La subgerente científica explicó que, sin embargo, no ha cumplido con el protocolo de autoaislamiento, por lo que se inició el acompañamiento especial para verificar su estado de salud.

Además, desmintió las cadenas que han circulado por las redes sociales, sobre casos de Covid-19 positivos o sospechosos, y recordó las recomendaciones respecto al lavado de manos y el aislamiento social.

La Secretaría de Salud Municipal activó el plan de contingencia con el fin de evaluar el hecho.

La mujer, narró que viajó a España el pasado 9 de diciembre junto a su hijo, quien realizará estudios en ese País, “me devolví el pasado viernes 13 de marzo, llegué a mi vereda, y empezaron a circular audios en los que decían que tenía tos y afectada, pero eso es falso, yo estoy sana”.

Le puede interesar: Popayán cancela sus tradicionales procesiones de Semana Santa

Manrique expresó que en Madrid la sometieron a las revisiones médicas correspondientes, igual que en la ciudad de Palmira, Valle, “me amenazaron de muerte que porque estaba infectada pero no es verdad, ya me revisaron los médicos”.

Es de recordar que los reportes de casos positivos son entregados única y exclusivamente por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia.