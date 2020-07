Prenden alarmas en Santander por aumento de casos COVID-19

En los primeros dos meses de confinamiento nacional los casos de COVID-19 en Santander aumentaron ligeramente, en el que diariamente se reportaban de a 1 o 2 contagios. Cuando iniciaron las aperturas económicas que se originaron al final del mes de mayo, la situación comenzó a visibilizarse en cuanto al aumento de los casos.

Al tres de junio del 2020 se registraban tan solo 114 contagiados y cuatro muertos, sin embargo, a la fecha, 10 de julio, casi un mes después, se registran 1.184 personas que portan el virus en Santander.

Para el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, FCV, esto es preocupante, porque en un solo mes la multiplicación de los casos fue mayor, a comparación de todo el país.

“En un mes crecimos de 170 a mil, luego del día sin IVA y apertura, se disparó, las alarmas se prendieron porque en un mes nos multiplicamos por 6 y el país por tres. La gente cree que no existe el virus porque no hay tantos muertos, hasta que no les llegue un paciente personal no lo van a creer”.