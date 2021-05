"Se verá un infierno el próximo mes": Víctor Castillo, tras contagios en marchas

Miles de personas durante estos cinco días han estado aglomerados, bailando, gritando, algunas sin tapabocas en las marchas y en el paro nacional en Bucaramanga.

Preocupa porque ya bumangueses que tienen a sus familiares con problemas de respiración llaman a las entidades médicas a suplicar que los reciban y no se ha podido, porque no hay camas hospitalarias. Todas las entidades médicas en alerta roja tras el colapso de las unidades.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, FCV, dijo que en 15 días la situación se tornará crítica y catastrófica por los posibles contagios que se están generando hoy en las protestas.

"Muy preocupados, va haber un infierno en el próximo mes, vemos cómo crece la curva en infectados, en fallecidos, con estas manifestaciones indiscutiblemente aumentarán los contagios, va haber pacientes que van a fallecer, estamos en alerta roja, no va a haber dónde se recibirán pacientes, los familiares suplican que se reciba la gente, más de 20 llamadas para que los recibamos, no solo de la región, de afuera, el país decidió la incoherencia e insensatez , se decidió ese camino, solo hay cosas oscuras, no hay camas UCI, la gente no ha entendido qué es una pandemia, la gente pensó que con una vacuna ya hay solución".

En cuanto al oxígeno actualmente hay suficiente para Santander, sin embargo, si los pacientes aumentan, quizá en las próximas semanas podría haber escasez por el aumento de contagio de COVID 19.