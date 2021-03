Transcaribe será gratis hasta que haya solución de fondo para el recaudo de tarifas

Luego de que Dataprom, uno de los encargados del recaudo del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe, anunciara que no prestaría más el servicio, los cartageneros podrán seguir accediendo al servicio sin pagar la habitual tarifa de $2.600 hasta que haya una solución de fondo y se logre reestablecer el cobro.

Así lo anunciaron la gerente de ese sistema Sindry Camargo y el alcalde William Dau, quien a través de un video en redes sociales advirtió que si se presenta desmanes o vandalismo dentro del sistema suspenderán operaciones, como ocurrió la noche del lunes festivo, cuando debieron suspender desde las 8 de la noche.

“Estamos teniendo un problema en Transcaribe con la empresa que recaudaba las tarifas, esto ha llevado a desmanes en las 18 estaciones de Transcaribe, la gente está tomándolo en fiesta: esto no es un parque de diversiones que se abrió, por eso he dado la orden para que se suspenda el servicio y mañana (este martes) va a estar funcionando solo si se portan bien, si no vamos a tener que cerrar las estaciones”, dijo Dau la noche de este lunes festivo.

Según cálculos del número de pasajeros que mueve Transcaribe diariamente, el no cobro de tarifas le representa al sistema la pérdida de cerca de $130 millones, algo realmente inconveniente para un sistema de transporte que ya viene en quiebra.

Esta crítica situación llegó al Concejo Distrital, donde se planteó una eventual solución desde dos líneas: conseguir los recursos o entregar garantías para que los operadores del sistema continúen con una buena relación con el sector bancario.

Lea además: En Cartagena, una joven denuncia haber sido víctima de acoso sexual cuando se ejercitaba.

Se espera que esta semana se realice una reunión con el Ministerio del Transporte para trabajar en una salida a esta situación que atraviesa Transcaribe.

Lo que dice Dataprom

En un comunicado de prensa, Dataprom, una de las integrantes de Colcard, consorcio encargado de todo el sistema de cobros de Transcaribe, anunció que “se vio obligada a suspender su servicio ante los gravísimos y reiterados incumplimientos de Transcaribe, que no le han permitido al sistema integrado de transporte masivo de Cartagena, alcanzar el equilibrio económico”.

Según detallan, esta situación se vio agravada por la emergencia sanitaria del Covid-19, “que ocasionó una enorme reducción en la demanda de transporte que ha llegado a caer hasta el 95%. Tan grave es la situación que el Consorcio Colcard ni siquiera está recibiendo los ingresos necesarios para pagar los costos mínimos de operación, debido a los incumplimientos de Transcaribe”.

Aunque aseguran que desde agosto alertaron a la gerencia del sistema sobre esta situación, desde Transcaribe señalan que les sorprende esta decisión de Dataprom.