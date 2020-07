Tres instituciones educativas de Medellín tendrán matrícula cero este segundo semestre

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunció una inversión de 20 mil millones de pesos para asumir los costos de matrícula de 24 mil estudiantes de tres instituciones educativas de educación superior adscritas a la municipalidad: Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor e Institución Universitaria Pascual Bravo.

La alcaldía explicó que este beneficio se le aplicará a quienes no recibían algún subsidio monetario para su permanencia educativa.

“Nosotros creemos en el poder de la educación para transformar la sociedad, creemos que no hay mejor inversión, más efectiva, más rentable, más transformadora que invertir en la gente y eso significa invertir en la educación”, dijo Daniel Quintero.

Con la creación de mesas de estudios técnicos, en las que participan los rectores de las tres IES la ciudad y el director de Sapiencia, Carlos Chaparro Sánchez, se establecieron los parámetros para ofrecer Matrícula Cero a los estudiantes que serán beneficiados en el segundo semestre de este año.

El mandatario local hizo énfasis en que esta estrategia se enfocará en tres acciones:

Pagando el valor total de la matrícula: Con una inversión de $20.519 millones para el segundo semestre de este año, más de 24.000 estudiantes no pagarán el valor de su matrícula en programas de pregrado. La Alcaldía de Medellín realizará este pago a las instituciones de educación superior.

Flexibilizando los requisitos para que los estudiantes becados puedan continuar con sus beneficios: los estudiantes que actualmente están becados y tuvieron inconvenientes por no alcanzar el promedio requerido, por no cumplir con el número de créditos tomados o por no haber terminado las horas establecidas para el servicio social, van a mantener su beca en el segundo semestre de 2020. De igual manera, los estudiantes que por diversas razones cancelaron el semestre, tendrán la oportunidad de realizar un intersemestral intensivo para ponerse al día y continuar con sus estudios.

Entrega de 3.000 computadores Chrome Book: estos equipos de alta tecnología, fabricados por Lenovo para Google, serán entregados en las próximas semanas a estudiantes con carencias de accesibilidad y conectividad en las tres IES del orden municipal, así como en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en el Tecnológico de Antioquia. Adicionalmente, profesores y estudiantes podrán acceder a la plataforma Google for Education donde encontrarán recursos educativos para fortalecer el aprendizaje.