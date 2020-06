Científicos habrían detectado nueva gripe con “potencial de pandemia” en China

En plena emergencia sanitaria por la COVID-19, un grupo de científicos en China habría detectado la cepa de un virus con la capacidad de convertirse en una nueva pandemia.

Esta nueva gripe habría surgido recientemente y, por ahora, los cerdos serían sus portadores. Los científicos que detectaron el virus advirtieron que la cepa tendría capacidad de infectar a los seres humanos, por lo que debe ser monitoreada para evitar posibles contagios y un brote masivo como ocurrió con la COVID-19.

Los científicos explicaron en una publicación de la revista Proceedings of the National Academy of Siences que la cepa de gripe tiene genes similares a la gripe porcina del 2009, facilitando la infección en seres humanos. Sin embargo, presenta algunos cambios.

Le puede interesar:

Asimismo, señalaron que hasta ahora no representa una gran amenaza, pero, si algo aprendió el mundo con el coronavirus, es que no puede confiarse.

“Ahora mismo estamos distraídos con el coronavirus y con razón, pero no debemos perder de vista nuevos virus potencialmente peligrosos”, explicó el profesor Kin-Chow Chang, de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, a la BBC.

La nueva cepa recibe el nombre de G4 EA H1N1 y, según explican los científicos, podría crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias en los humanos.

El profesor James Wood, líder del departamento de medicina veterinaria de la Universidad de Cambridge, aseguró a la BBC que este hallazgo representa un recordatorio de que el ser humano está en constante riesgo ante nuevos patógenos.

Lea en La W: Cuidado con los desinfectantes, su mal uso podría generarle problemas en la salud

Además, advirtió que animales de crianza –con los que el ser humano interactúa contantemente- pueden ser fuentes de importantes virus pandémicos.