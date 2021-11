Alex Ubago prepara su "Tour Canciones Impuntuales" en Colombia

Alex Ubago tuvo que cancelar su gira en Colombia en marzo del 2022 por la pandemia del covid-19. Sin embargo, el cantante español retomó este año la jura y estará en noviembre en el país, para que los fans de Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla puedan disfrutar de su música en vivo.

Alex Ubago manifestó en W Fin de Semana que “estoy muy contento por retomar la gira que se suspendió el año pasado y con muchas ganas para preparar este viaje a Colombia”.

Dijo que “han sido dos años complicados y estamos con más ganas que nunca de dar conciertos y rencontrarnos con el público. Esta gira por Colombia me da con una espina que tenía clavada porque lamentablemente por la pandemia tocó cancelar la gira. Estamos deseando subirnos al escenario y dar conciertos”.

Sobre los cambios que ha tenido, el cantante indicó que “personalmente he cambiado he madurado y he evolucionado. Creo que hay muchas cosas que conservo intactas al mismo Alex Ubago que inició hace 20 años; con el tiempo he aprendido a valorar las cosas mucho más y a disfrutar de cada momento”.

Le puede interesar:

Por otro lado, Alex Ubago se refirió a la música urbana y señaló que “es un género musical que ahora es muy tendencioso, yo lo veo muy de cerca en mis propios hijos. Pero yo creo que son ciclos, ahora es un género que está muy de moda y que se escucha mucho. En lo urbano se ha hecho mucha colaboración entre artistas, pero en el pop también”.