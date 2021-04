Amigos y organizaciones crean campaña de donación para costear cirugía de Natalia Durán

Durán apareció en su red social, luego de unas semanas de inactividad en su cuenta, para agradecerle a su familia y amigos por el apoyo recibido en este nuevo diagnostico de su salud, que la tiene hospitalizada desde hace unas semanas y sometiéndose a tratamientos.

En sus historias de Instagram, la actriz reveló que debe someterse a una costosa cirugía y que algunas organizaciones y sus amigos han unido fuerzas para ayudarla a costear este procedimiento médico por medio de una campaña de donación.

“No me esperaba todo esto, no me esperaba este despliegue, no voy a llorar porque ya he llorado mucho. Estoy muy conmovida, no me esperé que mi mejor amiga fuera a hacer esto por mí y no sé qué pensar, estoy tan agradecida de tanto amor y todos los mensajes que recibo todos los días”, puntializó.

La artista también contó que ha permanecido desconectada, no solo de sus seguidores y sus amigos, sino de su familia, pero que lo ha hecho con el fin de concentrarse en su tratamiento médico: "Necesitaba estar desconectada mientras tomaba todas las decisiones que tengo que tomar, vienen ahora cirugías".

Su estado actual se desconoce con precisión, pero en el video en el que contó sobre su enfermedad, la actriz afirmó que estuvo a punto de "colgar los guayos", luego de ser encontrada en su casa desmayada por su padre.

En esta útima publicación, además de dar un parte de su estado, Durán no dudó en expresar su gratitud con todos aquellos que se han unido para ayudarla en este difícil momento de su vida.