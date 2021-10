Aura Cristina Geithner revela detalles de las solicitudes que le hacen en OnlyFans

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner dialogó en La W sobre sus nuevos proyectos. Allí reveló detalles de su salto de la televisión a las redes sociales.

Uno de los temas más polémicos es su reciente incursión en la plataforma de OnlyFans. Justamente en La W reveló detalles de lo que publica para sus seguidores y las solicitudes que constantemente recibe por su sensualidad.

“Las personas que han estado ahí saben que es más subido de lo que manejo en las redes. Manejo lencería, transparencias, de repente me hacen solicitudes a nivel personal y algunas las he podido atender y otras no. Manejo la sensualidad, el erotismo, pero no soy una porno star ni estoy dispuesta a hacer ese trabajo, pero lo respeto”, dijo Aura Cristina Geither.

A sus 54 años, la actriz suele conquistar a sus seguidores con sus publicaciones. Incluso tiene presencia en varias redes sociales y contó: “hoy en día el mundo ha cambiado y uno tiene que cambiar con el mundo”.

En el diálogo también aseguró que espera continuar con sus proyectos de la música popular y de despecho, género que la ha cautivado desde joven y hasta ha lanzado varios sencillos.

También llegará a Cali con una puesta en escena, donde aseguró, “verán a Aura Cristina Geithner en su mejor faceta”,

A continuación puede escuchar la entrevista completa.