Confesiones de James en Twitch: Esperanza Gómez, OnlyFans y otros ‘secreticos’ del 10

El 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, por fin se estrenó en Twitch (jamesr1222), la plataforma de ‘streaming’ ideal para los amantes de los videojuegos, y demostró que no solo es un buen jugador de fútbol, sino también un gran ‘gamer’.

“Los malos también tenemos derecho a jugar. Así que no me digan que malo, solo energía buena, si no bloqueo, bloqueo, bloqueo”, dijo.

El mediocampista del Everton decidió aventurarse en el mundo de las transmisiones en línea y ya cuenta con más de 20.000 suscriptores en Twitch. Esta vez, inició jugando Call Of Duty: War Zone, un videojuego en multijugador de la categoría ‘shooter’.

No obstante, la parte que más llamó la atención de su transmisión fue en la que respondió a las preguntas de los seguidores: una de las que más llamó la atención fue si se ve jugando en el Barcelona, a lo que respondió con un “¿James al Barsa? Mmmm”, dejando la duda.

Asimismo, le preguntaron si tendría algo con la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez.

“¿James y Esperanza Gómez? Me han dicho que Esperanza es una actriz porno, pero no lo sé", aseguró en medio de risas.

El jugador siguió con sus bromas para sus usuarios y amigos con los que jugaba, diciendo que abriría OnlyFans.

“Muchachos, en 10 días, para que todos sepan, voy a hacer OnlyFans, ¡mentiras, se la creyeron!”, bromeó.

Finalmente, aprovechó el momento para mandarle un saludo al Deportes Tolima, reveló que en su niñez soñó con jugar con los pijaos, ¿lo podrá hacer en algún momento?

“Saludos para Pasto y para mi Tolima, siempre fue mi sueño de cuando era niño", respondió.