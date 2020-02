Conozca la red social donde todos estarán obsesionados con usted

Si alguna vez quiso publicar algo en redes sociales y por miedo a que no le dieran like o le dejaran muchos comentarios no lo publicó, esta aplicación es para usted.

Botnet es una simulación de redes sociales, en donde el único humano es usted, pues estará compartiendo con millones de bots.

Estos bots comentan sus fotos, les escriben, están pendientes de sus publicaciones hasta parecer que están obsesionados. Estos bots solamente comentan en inglés, aún no están programados para hablar o escribir en otro idioma.

“Pasa lo mismo que en las redes de los famosos, ellos no saben quién le da like a sus fotos, esto mismo pasa en la app, usted no sabrá quién es el que le dio like, pero usted se hará famoso”, dijo Billy.

En cuanto a restricciones no hay ninguna, se puede escribir lo que usted quiera, cosas buenas o malas, pues solamente lo verá la personas que creó la cuenta.

