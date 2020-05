Edward James Olmos protagoniza la película ‘Windows on the World’

Edward James Olmos, reconocido actor y director estadounidense, protagoniza la más reciente película, ‘Windows on the World’, en donde es un ayudante indocumentado en un restaurante que fue destruido el 11 de septiembre.

Esta conmovedora historia de inmigración debutó hace unas semanas en el sitio de transmisión Vix de forma gratuita.

Por otro lado, James recordó su personaje en ‘Miami Vice’, el teniente Castillo, “yo estaba terminando de actuar en una película cuando me preguntaron si podría ayudarles en un proyecto y necesitaban a alguien que entrara en el cuarto episodio. Me metí a la producción y fue una experiencia muy bonita. Fue uno de los momentos artísticos más fuertes que he tenido”.

Además, el fundador de Youth Cinema Project, proyecto con el que muchos niños han aprendido de cine, contó que, debido al confinamiento, se le ha dado un giro a la escuela y para que los proyectos de los niños florezcan, estos serán leídos por estrellas de Hollywood en vivo, de manera digital.

