'El Baño', la película que Harold Trompetero prepara en cuarentena

Harold Trompetero una de las personas que más se ha destacado en la industria del cine colombiano por contar historias llenar de humor.

Dada la emergencia sanitaria por el coronavirus y la cuarentena por la que atraviesa el país, Harold, desde su empresa Trompetero Producciones, no se ha detenido y por el contrario se encuentra produciendo la primera película en cuarentena bajo el eslogan de #AquíNadieSeVara.

En medio del confinamiento, quienes viven en compañía o con familiares, notan que la convivencia empieza a ser una bomba de tiempo en donde no hay un espacio para estar solo y tomar aire libre, es por eso que ‘El Baño’ se vuelve ese único lugar para tener libertad individual y poder desahogarse.

“La idea nace de un momento en que me di cuenta que uno no tiene intimidad en el aislamiento. No hay ningún lugar para estar uno con uno. Empezamos a escribir el guion y esto ha sido una bola de nieve al que se han ido sumando actores”, contó Trompetero.

‘El Baño’, narra las vivencias se una serie de amigos y amigas que fueron compañeros de la universidad hace 15 años y que ahora pasan las 24 horas del día, los 7 días de la semana trabajando y conviviendo con sus familias en casa.

“El reto es que vamos a hacer una película hecha toda desde la cuarentena, sin salir de las casas de los directores, ni de los actores. Todos filmando a través del celular”, explicó.

Se tiene estimado que esta película se estrene apenas se acabe la cuarentena y se pueda ir a las salas de cine. “Vamos a tener esta película para que pueblo colombiano vaya y la vea en los teatros de Colombia”.

Para finalizar, el productor cinematográfico contó que la semana entrante saldrá el teaser de la película grababa y producida 100% desde el confinamiento.