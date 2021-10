El colombiano Federico Uribe es seleccionado Artista Oficial del Latin Grammy 2022

El artista plástico colombiano, quien se ha convertido en uno de los referentes más importantes del país en esta área, fue convocado por la organización de los Latin Grammy para realziar una obra de arte inspirada en la música y en los elementos más representativos del premio del gramáfono dorado.

En entrevista con La Hora del Regreso, Uribe entregó detalles de este llamado que se generó por uno de sus últimos trabajos que fue masivamente registrados por los medios de comunicaciónn en el extranjero:

"Cuando hice el arrecife de coral de plástico, salí mucho en la prensa americana, uno de los miembros del Grammy vio mi trabajo y me conectó con el director, que me dijo que googleó mi trabajo y me pidió asumir este reto", aseguró.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Uribe empezó su carrera como pintor de claroscuros con rasgos clásicos, que expresaban su rabia contra la sociedad. Su arte invita a la reflexión sobre las cosas de las que nos llenamos y las que nos llenan en la vida: "Yo puedo construir con estas cosas porque yo veo estos elementos como son, pero yo los utilizo para crear arte, independientemente de su símbolo, sea una bala o un cuaderno".