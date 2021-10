"Eso se lo come hasta un perro": Viña Machado critica plato de Liss Pereira

El pasado capítulo del 10 de octubre, los seis participantes del reality de RCN se enfrentaron en un nuevo reto creativo para ganar tiempo para la próxima prueba de campo, en esta ocasión, probaron sus habilidades en la cocina creando platos con productos veganos.

Liss Pereira fue la ganadora del reto anterior y, por ende, tenía la ventaja sobre sus contrincantes de designar el plato que tenía que cocinar cada uno. Entre las opciones establecidas estaba pasta con albóndigas y una hamburguesa en la que tenían que hornear el pan, para ambas opciones se les asignó una hora para ejecutarlo.

Lea aquí: Liss Pereira no hizo parte del homenaje a Marbelle tras su eliminación en MasterChef

Pereira presentó un plato de espaguetis con albóndigas veganas que impresionaron a los chefs Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, lo que la convirtió de nuevo en la ganadora de los 50 minutos para el próximo reto de campo, en cambio Viña Machado obtuvo 40 minutos, situación que la molestó.

Viña afirmó que no era justo que la comediante se alzara con el mejor tiempo, asegurando que hacer una pasta no tenía mayor mérito, llegando a lanzar el siguiente comentario: "Ese plato se lo come hasta un perro".

Le puede interesar: Jorge Rausch habría dado una pista del posible ganador de Masterchef Celebrity

Dicha opinión molestó a los seguidores del programa que llamaron "mala perdedora" a la actriz y aseguraron que estaban cansados de la guerra que Carla Giraldo y Machado habían emprendido en contra de la humorista.