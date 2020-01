Felicitaciones a Lebron James y las últimas publicaciones de Kobe Bryant

Kobe Bryant falleció trágicamente en Calabasas, California. El jugador tenía 41 años y fue campeón con Los Lakers en cinco oportunidades.

La última publicación en su cuenta de Twitter fue para Lebron James, quien el pasado 25 de enero subió un lugar en la tabla de anotaciones de la NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644