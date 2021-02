Festival Centro de Bogotá rendirá homenaje a Astor Piazzolla, ídolo del tango

Pasó por La Hora del Regreso, Daniel "Pipi" Piazzolla, tercera generación de músicos de esta familia, que ha cultivado un camino propio como baterista y fundador de Escalandrum, un sexteto musical de origen argentino que fusiona jazz, tango, folclore y otros ritmos.

Ástor Pantaleón Piazzolla fue un bandoneonista y compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo 20.

Esta agrupación fue convocada al Festival de Centro de Bogotá, una iniciativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño e Idartes, que en su duodécima edición promueve los artistas y procesos del Distrito, especialmente de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Otros de los artistas destacados son la chilena Javiera Mena, La Bruja de Texcoco de México, Los Petitfellas y Frente Cumbiero de Colombia.

Escuche más de La Hora del Regreso:

"Colombia es un país que hemos visitado muchas veces y al cual le tenemos mucho cariño. Además es un país muy tanguero", así se refirió "Pipi" Piazzolla, sobre las expectativas que tiene sobre este evento, quien además contó que harán un tributo a su abuelo, lanzando algunas de las canciones de su nuevo álbum "100" que está inspirado en el natalicio del bandoneonista.

Por cuenta de la pandemia el evento musicial se celebrará por primera vez de manera virtual y tanto los conciertos como los conversatorios serán gratuitos, a través de las plataformas digitales de la FUGA.

El peso de un apellido

Por otra parte, Daniel "Pipi" Piazzolla, cuestionado por el peso que puede representar el apellido de su famoso abuelo para su carrera musical, este aseguró que "en el género en el que estoy, la única puerta que se te abre es si tocas bien, no importa si te llamas Piazzolla o Mozart, nadie te va llamar si lo haces mal. Así que no, no es un peso, de hecho, Escalandrum le ha dedicado tres álbumes".