Fotos: hombre que se casó con su muñeca sexual ahora se enamoró de un cenicero

Un fisicoculturista llamado Yuri Tolochko compartió a través de sus redes sociales su más reciente historia. Conocido por casarse con una muñeca sexual, ahora aseguró que está enamorado de un enorme cenicero.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió algunas imágenes posando junto al objeto que está en la sala de fumadores de un club. Luego apareció en un video haciendo su declaración y confesando sus sentimientos por lo que considera “su nueva pasión”.

“Al principio simplemente arreglé una sesión de fotos con él, pero luego empezó a atraerme. Quería tocarlo de nuevo, olerlo. Me encanta su aroma, sentir el metal en mi piel, es realmente brutal. También me gusta que tiene una historia, que no es nueva, que ha servido a mucha gente y sigue sirviéndola”, dijo Yuri en sus redes.

En su misma publicación confesó que frecuentemente pide prestado el cenicero para pasar algunas noches. Incluso reveló que estaría dispuesto a incorporarle un miembro femenino en uno de los orificios porque está enamorado.

Meses atrás se volvió viral tras compartir imágenes de su boda que sorprendieron a los internautas. Lejos de hacerlo con un humano, llegó al altar con una muñeca sexual a quien llamó Margot.

Esa no ha sido la única historia que ha compartido el fisicoculturista sobre su fascinación con los inflables. Luego reveló que “le fue infiel” a Margot porque se dañó y se enamoró de otra muñeca que tenía cuerpo de gallina.

A continuación las imágenes de Yuri Tolochko declarando su amor por un cenicero.