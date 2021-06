Fue un milagro que pudiera cantar: Nightbirde sobre America’s Got Talent

Nightbirde, de Zanesville, Ohio, ganó el segundo Golden Buzzer de la temporada de America’s Got Talent, luego de su actuación en la segunda ronda de audiciones.

La artista musical habló en La W sobre su cáncer de pulmón e indicó que “no creo que hubiera sido capaz de seguir adelante sin el apoyo de mis amigos y mi familia […] Estar agradecido es lo más importante, estar pendiente de los regalos que no pedimos. Antes no podía respirar ni pararme, pero la felicidad es volverlo a hacer”.

Sobre la canción que interpretó dijo que “la escribí para mí misma, por eso decidí cantarla ayer porque es muy especial para mí”.

También señaló que “no tenía miedo ni estaba nerviosa, quería inspirar a los jurados y darles ese regalo con la canción que interpreté y contarles mi historia. Es un milagro que pude cantar ayer porque todavía sigo con el cáncer”.

Por otro lado, explicó que tiene “muchas canciones que he escrito y me gustaría compartirla con el público”.