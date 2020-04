“Interpretar al Dr. Salo fue un desafío”: Javier Jattin, sobre ‘La Casa de las Flores’

El pasado 23 de abril se estrenó la tercera y última temporada de la exitosa serie mexicana, ‘La Casa de las Flores’, creada por Manolo Cardona. Y que desde su estreno en 2018 se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma de streaming.

Una de las nuevas caras de la serie es Javier Jattin, reconocido por su papel de Chepe Fortuna, llega a ‘La Casa de las Flores’ para interpretar al psicólogo Salo en su juventud.

“Cuando me propusieron hacer este personaje, fue realmente un gran desafío porque es la primera vez que hago un personaje real. En esta temporada medio tiempo ocurre en el pasado, 40 años atrás”, explicó el colombiano.

Su personaje aclara situaciones mencionadas en las temporadas anteriores, pues ahonda en el pasado para entender cómo han llegado en el lugar en el que están.

“Desde Chepe Fortuna no había trabajado tanto el físico de un personaje. Me dejé alisar el cabello, me pusieron lentes de contacto oscuros. Fui lo más lejos posible con tal de lograr el mejor resultado”, compartió el actor.

Cabe mencionar que Jattin no es el único colombiano en la serie, otro nuevo ingrediente fue Cristina Umaña y Lucas Velásquez que está en la producción desde la primera temporada.