Jennifer López habría regresado a su exprometido un lujoso Porsche que le regaló

El famoso exbeisbolista de los Yankees sigue siendo el centro de la polémica por cuenta de su fracasada relación con la conocida 'Reina del Bronx', con quien estuvo comprometido para matrimonio. En marzo del presente año, la pareja confirmó que su noviazgo de cinco años llegaba a su fin, en medio de rumores de infidelidad de parte del deportista.

'Jlo' ya reinició su vida junto a su otro exprometido, Ben Affleck, y en repetidas ocasiones se han dejado ver muy cariñosos y más enamorados que nunca. De hecho, en su cumpleños 52, la actriz "oficializó" su relación con el actor a través de su cuenta de Instagram.

Y es que precisamente este red social se ha convertido en el escenario de disputa de Rodríguez y López, quienes a través de fotografías y videos manifiestan lo felices que están en su vida tras la ruptura.

Ahora, la retirada estrella del beisbol está en el 'ojo del huracán' por cuenta de una simple fotografía en la que se le ve posando sobre un Porshe rojo. Para los poco conocedores de los chismes del corazón, este lujoso auto fue un obsequio que Alex le hizo a Jennifer para su cumpleaños 51.

"Estoy súper con los pies en la tierra", escribió el hombre en la controversial publicación. Hay quienes están intrigados por conocer si el costoso regalo, avalado en 140.000 dólares, fue regresado por Jlo a su expareja tras la separación.

En medio del drama de la ruptura, recientemente se conoció que la protagonista 'Selena' había eliminado a su expareja de esa red social.

Alex Rodriguez strikes a pose alongside $140K red Porsche he gifted former fiancée Jennifer Lopez for her 50th birthday https://t.co/dIavBo6hYA