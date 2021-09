Jhonny Rivera contó la peor vergüenza que pasó cuando trabajaba como mensajero

El cantante de música popular Jhonny Rivera compartió a través de sus redes sociales un video recordando una divertida historia. Se trata de una anécdota que pasó cuando trabajaba como mensajero cuando llegó a Bogotá.

Originario de Pereira, contó que vivió una de sus mayores penas en pleno turno. En ese entonces un ingeniero de la empresa donde trabajaba, a quien él llamó como “Doctor Guerra”, lo invitó a un elegante restaurante.

Le puede interesar: Carla Giraldo contó que su mayor secreto es una enfermedad que tiene en la piel

“La peor vergüenza que he pasado en mi vida. Todavía me acuerdo y me da pena, Hace como 25 años cuando era mensajero en Bogotá, resulta que me mandaban a hacer vueltas y a veces llegaba a la hora del almuerzo y en la oficina no había nadie”, contó al principio de su historia.

En su relato hizo una pausa y conmovió a sus seguidores por un detalle sobre su pasado. “A veces no almorzaba porque mantenía cortico de billete, a veces me tomaba una gaseosa con un chocorramo, ese era mi almuerzo”, reveló Jhonny Rivera.

Más adelante contó que en ese entonces fue invitado a un elegante restaurante por el ingeniero. “Yo bien montañero”, dijo entre risas sobre su reacción al llegar al lugar.

El momento bochornoso lo pasó cuando llegó a la mesa su pollo y un jugo de guanábana. Con mímica, mostró que mientras comía, regó su bebida sobre la persona que lo invitó a almorzar.

“Ese doctor quedó bañado con jugo de guanábana desde la corbata y volaron como tres meseros. Ese tipo era rojo, ¿vos te imaginas como estaba yo? No puedo superar eso, tan raro que no me volvió a invitar a almorzar”, contó Jhonny Rivera con humor.

Su historia desató todo tipo de reacciones en redes. Algunos seguidores del cantante popular tomaron en gracia el momento y aseguraron que le debía un almuerzo al ingeniero para “cerrar ciclos”.