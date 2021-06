Jóvenes señalaron a Uribe de “asesino” en conferencia internacional

A través de las redes sociales se dieron a conocer imágenes de la presencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez en la conferencia de la Universidad Rey Juan Carlos de España, a la cual fue invitado.

Lo que llamó la atención de los usuarios de las redes, fueron los carteles con los que fue recibido el líder del Centro Democrático. En medio de sus palabras, algunos jóvenes mostraron carteles en donde lo señalan de “asesino”.

Además, había carteles con el número 6402, cifra de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ entregado en un informe de la JEP.

Cabe resaltar que no es la primera vez en la que señalan al exmandatario, hace algunos meses cientos de conectados a una charla que dio el expresidente en la Universidad del Norte boicotearon la sesión con comentarios contra él.

A pesar de que no se ha revelado un video que muestre lo sucedido, algunos asistentes del evento admitieron que esto sí sucedió. Además, comentaron que las personas que mostraron estos carteles fueron expulsadas del evento virtual.

Las imágenes se hicieron rápidamente virales en las redes, en donde algunas personas han rechazado lo sucedido y otras, celebrado el acto de los jóvenes.

Vea las imágenes a continuación:

Este es el ejemplo de la intolerancia. No son capaces de respetar a quienes opinen distinto. Intentaron sabotear la actividad y no lo permitimos. El que no respete las normas de un debate sano, no tendrá lugar aquí. Esto es un ejercicio académico. https://t.co/bo0LjL4owh