La gente ya tuvo suficiente: Roger Waters expresó su apoyo a protestas en Colombia

Ahora, en medio de la coyuntura actual de Colombia, el músico de la legendaria banda de rock, Pink Floyd, en una grabación de seis minutos, expuso ante su audiencia un duro comunicado en el que reprochaba el actuar de Iván Duque hacia las manifestaciones y ofrecía sus redes sociales como plataforma para expresar su apoyo a Colombia.

Allí comparó la actual situación de crisis social que se vive en Colombia con lo sucedido en otros países de Latinoamérica como Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, frente a las denuncias de abuso desmedido de la fuerza pública hacia los manifestantes y el asesinato en protestas contra sus gobiernos.

"El hecho de que la Policía mate a sus jóvenes en Bogotá, y en toda Colombia, no es sorprendente, es porque ustedes, la gente, finalmente tuvieron demasiado (...) Literalmente mi corazón sangra por el hecho de que están matando a los jóvenes en las calles. Colombia estoy con ustedes. Buena suerte con librarse de Iván Duque", puntualizó.

Asimismo hizo un llamado a proteger a la comunidad y "restar poder" a quienes han usurpado las riquezas de los gobiernos. Felicitó también a la población que se ha organizado entorno a la protesta, defendiendo sus derechos y la búsqueda de la paz.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴 #SOSColombia@IvanDuque

STOP KILLING OUR CHILDREN.

BASTA GO AWAY !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/xpyAZCEEyj