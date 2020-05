La nueva apariencia de Hassam tras las quimioterapias

Hassam publicó en sus redes sociales una foto con su nueva apariencia, luego de un tratamiento con quimioterapias para combatir el cáncer.

La fotografía está acompañada del siguiente mensaje “Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado todo puede ponerse a mi favor! Durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo! Me regañaron, pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda. GRACIAS por todos sus mensajes! Me recargan de energía!”.

El humorista ha compartido con sus seguidores el proceso que ha llevado para luchar contra la enfermedad. Los internautas no han dejado de escribirle mensajes de ánimo y apoyo.